Sagosen før Boxen-braket: – Vil aldri mer kjenne på den følelsen

Han hadde 40 svake minutter i 26-30-kampen tidligere i VM. Et godt kvarter til slutt var ikke noe han sparer på.

– Vi skal se den kampen vi spilte sist. Da lyktes vi ikke med så mye de første 40 minuttene. Vi skal gi dem en skikkelig «rematch». Etter kampen i gruppespillet satt jeg igjen med en følelse jeg aldri mer ønsker å kjenne. Så jeg sa til meg selv at jeg skulle gi alt for at vi skulle møte Danmark i en finale, sier Sagosen.

Fredag slo Norge Tyskland 31-25 etter en beintøff kamp. Dermed var den ene av to VM-verter ryddet av veien.

Søndag kommer nummer to i spill.

Stolt

– Dette er helt sykt, og jeg er så stolt over det gutta presterer. Det var en krig utpå der. Vi fikk mye juling, men vi klarte å slå ballen i bakken og puste ut. Vi beholdt roen, sier Sagosen i pressesonen etter 31-25 over Tyskland.

Norge spiller søndag sin tiende kamp på 17 dager. Danmark har hatt alle fordeler i VM:

Kamper så godt som bare annenhver dag.

Lenger hviletid enn Norge etter semifinalen.

Bare én seanse med to kamper på et døgn mot Norges tre.

Sagosen begynner å merke kjøret.

– Jeg har en tung kropp, men i håndball sitter mye oppi her (hodet) og dreier seg om vilje. Vi spilte med hjertet utenpå drakten i hver sekvens av kampen mot tyskerne, sier Sagosen.

Søndag spiller han sin annen VM-finale på to år. Forrige gang vant vertsnasjonen Frankrike i Paris.

Sagosen er klubbkompis med Danmarks store spiller Mikkel Hansen, mannen med 14 mål mot Norge i gruppespillet.

Hansen fulgte opp med tolv i semifinalen mot Frankrike.

