Ny Carlsen-seier i Nederland

Carlsen har festet grepet i sammendraget. Den norske sjekkverdensmesteren brukte 71 trekk på å slå polske Duda.

Han leder turneringen et halvt poeng foran nederlandske Anish Giri, og det er nettopp de to som møtes søndag. Da spiller Carlsen med svarte brikker. I fjorårets turnering vant Carlsen etter omspill mot nederlenderen.

– Jeg er litt lei meg for at det ikke blir omspill. Utenom det er jeg fornøyd, sa Carlsen i et intervju med arrangøren.

28-åringen har aldri tapt et omspill. Senest i sjakk-VM i november viste han hvor sterk han er i det formatet. Da feide han Fabiano Caruana av brettet i omspillet.

Carlsen virket fornøyd med eget spill i lørdagens parti, og han trakk fram et øyeblikk i partiet som ble avgjørende. Nordmannen mente motstanderen «gikk på et triks».

Unngår Carlsen tap mot Giri søndag, har han vunnet storturneringen i Nederland for sjuende gang. Nordmannen har nå gått hele 40 strake partier uten nederlag.

Giri spilte remis mot Teimour Radjabov lørdag, og med det klatret han opp på åtte poeng. Med sin seier nådde Magnus Carlsen 8,5.

Vinner han søndagens parti kommer han opp på 9,5 poeng, som vil være det beste resultatet i Wijk aan Zee-turneringen på seks år. Da Carlsen vant i 2013, fikk han totalt ti poeng.

