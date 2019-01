Nok en verdenscupseier til Maren Lundby

ntbsport

Den norske hoppdronningen ledet etter første omgang. Hun klinket til med nok et godt hopp i finaleomgangen, landet på 95 meter og vant overlegent i verdenscuprennet i hopp for kvinner i Rasnov.

Lundby vartet opp med et hopp på 94 meter i første omgang og ledet 4,0 poeng foran østerrikske Chiara Hölzl og 6,3 poeng foran tyske Katharina Althaus. I finaleomgangen hoppet hun ytterligere en meter lenger og seiret med 247,8 poeng, 9,1 poeng foran Hözl og 9,2 poeng foran japanske Sara Takanashi.

Stigende form

24-åringen fulgte dermed opp forrige lørdags verdenscupseier i Zao og viser stigende form foran VM i Seefeld. Lørdagens seier i Rasnov var Lundbys 16. verdenscupseier i karrieren.

– Jeg er veldig glad for enda en seier. Jeg hopper stabilt godt, og det er noe jeg har slitt med å få til tidligere i sesongen. Jeg gleder meg til søndagens renn. Det er hard kamp om sammenlagtledelsen, og jeg må beholde fokus og kjempe hardt, sa Lundby i en pressemelding fra FIS.

Hun er 14 poeng bak verdenscupleder Althaus i sammendraget.

– Jeg hoppet ikke så bra i dag, men jeg håper å gjøre det bedre søndag. Jeg må kjempe for den gule ledertrøya, for Maren er veldig nær etter dagens seier, sa Althaus.

Strøm på sjette

Anna Odine Strøm, som var på pallen i et verdenscuprenn for første gang i Zao, fulgte opp forrige lørdags gode prestasjon med et hopp på 91 meter i første omgang. Hun fikk 114,5 poeng og lå på en fjerdeplass før finaleomgangen.

Hun var imidlertid ikke like heldig med sitt siste hopp og landet på 89,95 meter. Strøm endte til slutt på en 6.-plass.

Karoline Andrea Røstad var første norske kvinne ut i første omgang med startnummer 10. Hun hoppet 72,5 meter og fikk 69,7 poeng, som ikke holdt til finaleomgangen.

Silje Opseth og Ingebjørg Bråten er opptatt med junior-VM i Lahti og er derfor ikke med til verdenscuprennene i Rasnov.

