Endelig Larvik-jubel i EHF-cupen

Dermed er det fortsatt et ørlite håp for Larvik-avansement. Klubben fra Vestfold står med to poeng når det gjenstår to kamper av gruppespillet. Avstanden opp til toeren Kuban Krasnodar er på to poeng før russerne søndag møter gruppeleder Viborg.

Larvik så ut til å være på vei mot en komfortabel seier, og vertene ledet på det meste med fem mål i andre omgang. Så våknet Besancon og skapte spenning. Kampen sto og vippet på stillingen 25-24 til hjemmelaget. Da satte Larvik inn sluttspurten og kunne til slutt juble for 29-26-seier.

Ifølge lokalavisen Østlands-Posten feiret spillerne «som om de hadde vunnet en tittel».

Emilie Christensen var hjemmelagets toppscorer. Hun scoret seks mål.

