Solskjærs seiersbølge tok knekken på Arsenal i FA-cupen

Alt har gått Solskjærs vei siden han kom inn som vikarmanager rett før jul. Mange har påpekt at han har møtt lett motstand, men på få uker har han vunnet borte mot både Tottenham og Arsenal.

Fredag ledet han United til FA-cupens 5. runde og et steg nærmere det som er klubbens største trofésjanse denne sesongen. Det sørget to kjappe mål fra Sánchez og Jesse Lingard for, og mot slutten kontret innbytter Anthony Martial inn bortelagets tredje fulltreffer.

Arsenal dominerte den første halvtimen og hadde vært klart best foran egne fans, men i det 31. minutt slo gjestene fra Manchester til. Etter mange trekk rundet Sánchez keeper og ordnet Uniteds ledermål. Chileneren scoret på en strålende ball fra Romelu Lukaku.

149 sekunder

Sánchez fikk sjansen fra start for første gang under Solskjærs ledelse. Historien har vist at spillere ofte hjemsøker sine tidligere klubber, og fredag kom det nok et eksempel på det. Sánchez-overgangen til Manchester United er ikke noe Arsenal-fansen vil glemme, men i sin første opptreden på sin gamle hjemmebane var det 30-åringen som kunne glise bredt.

149 sekunder tok det før Lingard doblet United-ledelsen, og igjen var Lukaku i servitørrollen. Mot et dypt Arsenal-forsvar kunne engelskmannen enkelt bredside ballen bak Petr Cech.

Lukaku har sittet mye på benken etter at Solskjær erstattet José Mourinho. Fredag la den belgiske kraftspissen inn en god søknad om mer spilletid.

– Jeg jobber hardt på trening, og i dag betalte det seg. Nå er det opp til meg å fortsette å jobbe og hjelpe laget med mål og assist. I dag måtte gutta bare dytte ballen i mål. Jeg har alltid hatt lyst til å være en spiller som kan både score og ha målgivende, sa Lukaku til BBC.

God reservekeeper

Pierre-Emerick Aubameyang skapte spenning et par minutter før pause. Ved bakerste stolpe dyttet den giftige måltyven inn 1-2-reduseringen på det som egentlig var et mislykket skuddforsøk fra Alexandre Lacazette.

Sergio Romero fikk en sjelden sjanse i United-buret. Mot Arsenal viste argentineren hvorfor han kanskje er den beste reservekeeperen i verden. Like før pause nektet han Lacazette scoring fra skrått hold, mens han rett etter sidebytte fikk opp en lynkjapp arm på Aaron Ramseys hodestøt fra fem meter.

Romero hadde også en flott redning kvarteret før slutt. Da måtte Lacazette se seg stoppet igjen.

I det 82. minutt fjernet Martial all tvil. Etter en ballmist fra hjemmelaget gikk Paul Pogba på løp og testet skuddfoten. Forsøket ble slått unna, men på returen var Martial årvåken og trillet inn Uniteds 3-1-scoring.

Stopperkrise

Arsenals stopperduo Sokratis og Laurent Koscielny storspilte i 2-0-seieren over Chelsea sist, men begge måtte ut med hver sin skade fredag kveld. Koscielny ble behandlet for en hodesmell, og det tok sin tid. Hele ti overtidsminutter ble lagt til i Nord-London.

Neste oppgave for Solskjær er Burnley hjemme på Old Trafford. Der er United storfavoritt til å ta sin niende strake seier med kristiansunderen i sjefsstolen.

Med tre nye poeng vil Solskjær ha Premier League-rekorden for antall strake seirer fra start med ny klubb for seg selv. Nå deler han den med Carlo Ancelotti og Pep Guardiola, som vant sine seks første seriekamper med henholdsvis Chelsea og Manchester City.

