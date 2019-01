Neymar slo opp skaden fra i fjor

ntbsport

Paris Saint-Germain har gjort det til vane å vinne alle hjemlige turneringer i Frankrike, men laget gikk på et sjokktap i ligacupen tidligere denne måneden. I cupen akter ikke PSG å snuble, og Edinson Cavani og Angel Di Maria sto for målene da Strasbourg ble slått 2-0.

Likevel kan seieren ha kostet mer enn den smakte. Neymar måtte ut med skade etter en time. Han haltet stygt og kjempet med tårene.

– Den første undersøkelsen tyder på at skaden i det femte mellomfotsbeinet i høyre fot er slått opp, noe som er svært smertefullt. Behandlingen avhenger av hvordan det utvikler seg de nærmeste dagene. Alle terapeutiske behandlinger vil bli vurdert, meldte PSG på sitt nettsted natt til torsdag.

Det betyr at operasjon ikke utelukkes.

Neymar brakk et mellomfotsbein i februar i fjor og kom så vidt tilbake på banen for PSG før sesongslutt. Han rakk VM-sluttspillet.

Med onsdagens seier satte PSG ny fransk rekord med 26 seirer på rad i cupen.

Utslått uten Selnæs

Med Ole Selnæs på benken og et reservepreget lag på banen ble Saint-Étienne feid ut av cupen med 3-6-tap hjemme mot Dijon.

Naim Sliti gjorde hattrick for gjestene, som i løpet av fem minutter tidlig i 2. omgang gikk fra 2-1-ledelse til 5-1. Jules Keita, Julio Tavares og Jordan Marie scoret også for Dijon.

Lois Diony, Robert Beric og Kévin Monnet-Paquet scoret for Saint-Étienne, som fra start gjorde seks endringer i laget som sist helg tapte for Lyon i et dramatisk lokaloppgjør.

Spissene Wahbi Khazri, Romain Hamouma og Monnet-Paquet ble byttet inn underveis i onsdagens kamp, men det hjalp ikke.

Pekte mot himmelen

I en annen cupkamp onsdag hyllet Caen-tilhengerne Emiliano Sala, som er savnet og fryktes omkommet i en småflyulykke. Sala spilte for klubben på en leieavtale i 2015.

Yacine Bammou, som også spilte med Sala i Nantes, scoret det første målet da Viry Chatillon fra nivå seks ble slått 6-0. Han pekte mot himmelen etter scoringen.

– Han var en nær venn av Sala, og han er svært preget av hendelsen, men han krevde å få spille, sa trener Fabien Mercadal.

Nantes skulle ha spilt cupkamp onsdag, men den er på grunn av ulykken utsatt til søndag.

