Kvitova til finale etter å ha gruset Collins i Australian Open

Det er tsjekkerens første grand slam-finale siden hun vant Wimbledon i 2014.

I 38 varmegrader virket det som Florida-baserte Collins hadde en liten fordel, vant til sola som hun er, og Kvitova er kjent for å mislike varmen. På stillingen 4–4 ble det bestemt at taket skulle trekkes over banen på grunn av heten. Første sett vant Kvitova 7-6, etter tiebreak 7–2.

25 år gamle Collins ble vippet ut av balanse etter et par småkrangler med dommer Carlos Ramos i andre sett, en svakhet Kvitova utnyttet til sin fordel. Hun tok tre av Collins' servegame på rad og vant siste sett 6–0.

Collins er ranket som nummer 35 i verden og hadde aldri før i år vunnet en kamp i en grand slam-turnering.

I finalen møter Kvitova vinneren av semifinalen mellom Naomi Osaka fra Japan og Karolína Plísková fra Tsjekkia.

