2016-tapet var smertefullt for Berge, nå går Norge for å ryste Tyskland i VM

Det er utsolgt hus med vel 16.000 tilskuere. Tyskland øyner muligheten til å vinne VM for andre gang på tolv år.

Fredag ser Berge noen timer med levende bilder av eget lag og Tyskland. Så bærer det av gårde for den nesten daglige dosen med fotballtennis sammen med spillerne. Etter det er det lunsj og en liten dose videotitting.

– Det handler om å beholde roen, sier Berge til NTB kort etter torsdagens pressekonferanse i VM-hallen i Hamburg.

– Så det gjelder å brenne så lite i hodet som mulig før kampen?

– Helt klart. Går du inn (mot kampen) med adrenalin i hundre, så tenker man ikke lenger. Jeg har fått litt mer erfaring enn jeg hadde etter noen kamper som har vært på dette nivået.

Lært

Fredag leder han Norge i en semifinale for tredje gang på tre forsøk i mesterskapet. Det gikk skeis i første gang ut. Da vant Tyskland i EM 2016 etter ekstraomganger.

Det sved lenge.

– Den kampen er det som har holdt meg mest våken når det gjelder ting med sport å gjøre. Det var en dyr lærepenge vi fikk der mot Tyskland. Vi har lært av den, men det tok tid. Jeg har brukt mye tid på det som skjedde de to siste angrepene mot tyskerne da. Det skal vi få til bedre denne gangen.

For to år siden slo Norge Kroatia i VM-semifinalen i Paris. I gullkampen var Frankrike for god for de norske gutta.

Avgjørende?

Fredag formiddag kommer dommeroppsettet. Hvem som leder kampen, kan bety ganske mye.

– Hvor spent er du på den nominasjonen?

– Ehh, haha. Jeg er spent, og det (nominasjonen) kan bli viktig, sier Berge og drar mye på svaret.

– Tyskland?

– Skal vi spille en mot en, så får vi trøbbel. Vi må løpe så mye som mulig, sier Berge.

I den andre semifinalen møtes Danmark og Frankrike. Finale og bronsekamp går i Herning søndag.

Det norske laget busser til Danmark rett etter kampen fredag.

