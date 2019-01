Tabbetrekk sikret Carlsen ny seier

ntbsport

Med sju poeng er Carlsen alene på topp med tre runder igjen, og hjemmefavoritten Anish Giri følger alene på 2.-plass med 6,5 poeng.

– Dette ble en fryktelig lang dag. Det gikk trått i starten. Jeg kom ikke skikkelig i gang, men er utrolig glad for at jeg fikk det resultatet jeg trengte til slutt, sa Carlsen til TV 2.

Carlsen sier at han brukte mye tid på trekk som ikke ga noen som helst uttelling.

– Det er artig at man noen ganger avgjør partier ved å stå på helt til slutt.

Turneringen kan komme til å leve helt inn. Carlsen og Giri møtes i turneringens 13. og siste runde søndag. Giri spiller da med hvite brikker.

Etter remis i forrige parti mot amerikaneren Samuel Shankland kom Carlsen raskt tilbake på vinnersporet. Han har nå vunnet fire av sine seks siste partier.

Torsdagens dyst mellom VM-duellantene fra 2012 og 2014 var over etter nesten seks og en halv time og 76 trekk. Carlsen var presset en periode, og på et tidspunkt var Anand bare ett trekk unna en sikker remis.

Men stort sett var det Carlsen som var i førersetet slik han mer eller mindre har vært gjennom hele turneringen.

Mot slutten av partiet viste datamaskinene et solid overtak for Carlsen, og da Anand gjorde et kritisk svakt trekk i det 71. benyttet Carlsen muligheten og satte inn nådestøtet i løpet av nokså kort tid.

Torsdag er det hviledag i Nederland. Fredag skal Carlsen opp mot aserbajdsjaneren Teimour Radjabov med svarte brikker.

– Det skal bli godt med en hviledag. Jeg trenger det foran de tre siste partiene, sa Carlsen til TV 2.

