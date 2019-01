ntbsport

Det kom fram under onsdagens pressemøte i Kitzbühel foran helgens verdenscuprenn. Det skal kjøres super-G fredag, utfor lørdag og slalåm søndag på det østerrikske vintersportsstedet.

Det høyre kneet har plaget Svindal i lang tid, og det gir ham fortsatt problemer.

Det norske laget mistet tirsdag Kjetil Jansrud, som brakk to fingre da han tok seg for under den første treningsomgangen og slå venstre hånd i isen.

