Saint-Étienne feid ut av cupen med Selnæs på benken

Naim Sliti gjorde hattrick for gjestene, som i løpet av fem minutter tidlig i 2. omgang gikk fra 2-1-ledelse til 5-1. Jules Keita, Julio Tavares og Jordan Marie scoret også for Dijon.

Lois Diony, Robert Beric og Kévin Monnet-Paquet scoret for Saint-Étienne, som fra start gjorde seks endringer i laget som sist helg tapte for Lyon i et dramatisk lokaloppgjør.

Spissene Wahbi Khazri, Romain Hamouma og Monnet-Paquet ble byttet inn underveis i onsdagens kamp, men det hjalp ikke.

Neymar-smell

Paris Saint-Germain har gjort det til vane å vinne alle hjemlige turneringer i Frankrike, men laget gikk på et sjokktap i ligacupen tidligere denne måneden. I cupen akter ikke PSG å snuble, og Edinson Cavani og Angel Di Maria sto for målene da Strasbourg ble slått 2-0.

Likevel kan seieren ha kostet mer enn den smakte. Neymar måtte ut med skade etter en time. Han haltet stygt å så ut til å ha store smerter. Det er ikke klart hva slags skade det er.

I en annen cupkamp onsdag hyllet Caen-tilhengerne Emiliano Sala, som er savnet og fryktes omkommet i en småflyulykke. Sala spilte for klubben på en leieavtale i 2015.

Pekte mot himmelen

Yacine Bammou, som også spilte med Sala i Nantes, scoret det første målet da Viry Chatillon fra nivå seks ble slått 6-0. Han pekte mot himmelen etter scoringen.

– Han var en nær venn av Sala, og han er svært preget av hendelsen, men han krevde å få spille, sa trener Fabien Mercadal.

Nantes skulle ha spilt cupkamp onsdag, men den er på grunn av ulykken utsatt til søndag.

