Rivera første enstemmige Hall of Fame-medlem

ntbsport

49-årige Riveras navn var på alle 425 stemmesedler det første året han var valgbar, fem år etter at han la opp. Kasteren, som opprinnelig er fra Panama, er allment anerkjent som den beste avløseren noensinne.

Hans jobb var å komme inn og avslutte kamper hvor hans lag ledet. Han noterte 652 «saves» for New York Yankees, flere enn noen annen spiller. I 19 sesonger med klubben var han med på å vinne World Series fem ganger.

Tidligere hadde Ken Griffey Jr. det høyeste stemmetallet. Han fikk 99,32 prosent tilslutning da han ble valgt inn for to år siden. Han manglet tre stemmer på full tilslutning.

Roy Halladay, Edgar Martinez og Mike Mussina ble også stemt inn i æresgalleriet i Cooperstown.

Kasteren Halladay fikk 85,4 prosent av stemmene. Han hedres etter sin død. Halladay var 40 år gammel da han omkom i en flyulykke i november 2017. Også han ble valgt inn første året han var kandidat.

Sluggeren Martinez fikk 86,4 prosent av stemmene det 10. og siste året han var valgbar, mens kasteren Mussina fikk 76,7 prosent.

Grensen for å velges inn er tilslutning fra 75 prosent av baseballjournalistene som har rett til å avgi stemme. Barry Bonds og Roger Clemens, to spillere som sportslig er mer enn kvalifisert, men som utelates fra mange stemmesedler for sin befatning med doping, klatret begge i oppslutning men fikk ikke flere enn henholdsvis 59,1 og 59,5 prosent av stemmene.

De fire som ble valgt inn vil formelt bli innlemmet i Hall of Fame under en seremoni 21. juli sammen med Harold Baines og Lee Smith, som ble valgt inn av en spesiell komité som gir kandidater uten nødvendig tilslutning en ny sjanse.

(©NTB)