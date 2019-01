Djokovic til semifinale etter at Nishikori trakk seg

ntbsport

Nishikori måtte ta en medisinsk timeout etter å ha tapt det første settet 1-6. Japaneren fikk behandling og var tilbake etter kort tid, men syntes å være i smerter da det fysiske personellet trykket på lysken til 29-åringen.

Behandlingen så ut til å hjelpe, og Nishikori tok ledelsen 1-0 i andre sett. Men derfra og ut var det Djokovic som kjørte showet, og på 4-1 til serberen klarte ikke Nishikori mer.

Møter franskmann

Dermed er Djokovic klar for semifinale mot franske Lucas Pouille. Han tok en overbevisende seier etter fire sett mot canadiske Milos Raonic, en motstander han tidligere hadde møtt tre ganger, og aldri slått, ikke engang tatt poeng mot.

– Jeg håper Kei blir bra igjen, at det ikke er noe alvorlig. Beklager til alle sammen for at det ikke ble en lengre kamp, men takk for at alle stilte, uttalte Djokovic etter kampen, til stor jubel fra samtlige på tribunen.

Jakter ny tittel

Djokovic jakter sin 15. Grand Slam-tittel og sin sjuende Australian Open-seier. Han tok sin første seier i en Grand Slam-turnering i denne turneringen, da han som 20-åring i 2008 slo Jo-Wilfried Tsonga etter fire sett.

I den andre semifinalen møtes Stefanos Tsitsipas og Rafael Nadal. Det er grekerens første semifinale i en Grand Slam, mens Nadal jakter sin 18. Grand Slam-tittel. Han vant Australian Open i 2009, da han slo Roger Federer.

Mye ligger til rette nå for at Nadal og Djokovic skal møtes i finalen. De har tidligere møttes i sju Grand Slam-finaler, der Nadal har gått seirende ut av fire av disse. I 2012 møttes de i Australian Open-finalen, hvor Djokovic vant etter fem sett.

– Han har en god forehand og en bra server. En vanvittig backhand og veldig god skru. Rett og slett veldig god, sa Djokovic, som har 33-0 som rekord i Australian Open når han er førsteranket i verden, om sin potensielle finalemotstander – til stor latter fra publikum.

