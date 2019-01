Tvedt etter WADA-avgjørelse: – Nå må sannheten på bordet

ntbsport

– Vi står på de rene utøvernes side, ikke juksemakernes. Vi forventer at saksgangen for analyse av dataene går raskt. Alle må vite at utøvere som stiller til start faktisk konkurrerer på like vilkår, sier han i en pressemelding fra Norges Idrettsforbund.

Den kom etter at WADA-styret tirsdag besluttet at RUSADA inntil videre fortsatt er godkjent som nasjonalt antidopingbyrå i Russland.

– Erfaringene har vist at det er all mulig grunn til å være skeptisk, da russiske myndigheters samarbeidsvilje så langt har vært under enhver kritikk. Tiden vil vise hvorvidt informasjonen som er hentet ut fra Moskva-laboratoriet er fullstendig og ikke manipulert, sier Tvedt.

– Dersom det foreligger bevis på positive dopingprøver, må dette få konsekvenser for RUSADA, russisk idrett og utøverne det måtte gjelde.

Idrettsforbundet registrerer at WADA fikk tilgang til databasen, men at det skjedde 17 dager på overtid.

– Tidsfristen ble brutt, og dette er i seg selv svært kritikkverdig. Vi følger nøye med på den videre saksutviklingen, sier Tvedt.

Han mener det er viktig å få svar på hvilke russiske utøvere som var en del av den statsstyrte dopingen i landet og hvilke utøvere som var rene. Han sa at NIF også vil følge med på hvordan russiske myndigheter og RUSADA reagerer på eventuelle positive prøver.

– Vi frykter at dataene dokumenterer et betydelig omfang av statsstyrt doping som må få umiddelbare konsekvenser. Denne saken understreker behovet for å styrke sanksjonsmulighetene, også mot stater som ikke overholder sine antidopingforpliktelser gjennom tilslutning til Europarådets antidopingkonvensjon og UNESCOs konvensjon mot doping i idretten, sier han.

