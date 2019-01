Sverige mistet forsvarskjempe før VM-skjebnekamp

ntbsport

Jesper Konradsson hentes trolig inn i troppen før den avgjørende kampen mot Danmark i hovedrunden onsdag, opplyser Sveriges håndballforbund.

Nielsen slo opp en gammel lyskeskade mot Ungarn og måtte hvile både mot Tunisia og Norge i hovedrunden.

Sverige må slå Danmark med minst tre mål onsdag for å være sikker på å komme til VM-semifinale. Nielsen, som til daglig spiller for Rhein-Neckar Löwen i tysk Bundesliga, vil bli savnet.

– Sammen med den medisinske staben har jeg gjort alt for å kunne spille igjen, men dessverre må vi innse at jeg ikke blir klar denne uken. Det føles forferdelig ikke å kunne bidra, men jeg tror og håper at de andre greier å løse semifinalebillett, sier Nielsen.

Fra før er Sverige svekket av at playmakeren Jim Gottfridsson er skadd. Han beholdes i troppen i håp om at han kan bli klar til helgens kamper.

