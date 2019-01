RBK vant budkampen om Åsen

ntbsport

Millioner renner nå inn på kontoen til Tromsø, skriver iTromsø.

Også Brann og Molde skal ha vært ute etter midtbanespilleren som hadde flest målgivende pasninger av alle i Eliteserien i fjor.

Åsen er blitt enig med Rosenborg om sin personlige kontrakt, som gjelder i fire år. Klubbene er enige om overgangssummen, og Åsen har signert for klubben han forlot i 2011.

– Det føles veldig godt å være tilbake. Jeg har savnet denne drakten, sier Åsen til RBK.no etter å ha fått ønsket om drakt nummer 22 innfridd.

Totalsummen for trønderen skal være opp mot fem millioner kroner. TIL vil ikke opplyse hva summen ble, men skriver i en pressemelding at klubben er tilfreds med avtalen.

– Vi er først og fremst fornøyd med at en sak vi, Rosenborg og Gjermund Åsen har jobbet med over lang tid nå er parkert. Vi er fornøyd med avtalen vi har gjort, sier daglig leder Kristian Høydal.

– Vi er en selgende klubb. Det hadde selvsagt vært plass til Åsen og hans kvaliteter også i 2019, men jeg tror det var rett både for oss og for spilleren at vi solgte ham nå.

Åsen ble hentet til Tromsø fra Ranheim foran 2015-sesongen. Han hadde ett år igjen av kontrakten.

Høydal kan ikke love at pengene fra overgangen vil bli brukt på nye spillere.

– Det er for tidlig å svare på, men vi kommer til å gjøre ting på overgangsmarkedet. Vi må være veldig forsiktige med kostnadsbruken, så jeg kan ikke gi noen lovnader, sier han.

