Ingen nye WADA-sanksjoner mot Russland

ntbsport

Da Russlands antidopingbyrå (Rusada) i september i fjor ble tatt inn i varmen igjen, var det under forutsetning av at flere betingelser ble oppfylt. En av dem var å gi WADA full tilgang til antidopinglaboratoriet i Moskva innen årsskiftet.

Den fristen ble ikke overholdt, i løpet av siste uke har WADA-ekspertene vært i Moskva og hentet ut all informasjonen.

– Flere medlemmer av styret uttrykte sin misnøye med at fristen ikke ble overholdt, men vi var enige om at ytterligere sanksjoner ikke skal ilegges, sa WADA-president Craig Reedie etter et telefonstyremøte tirsdag.

Fortsatt er det flere betingelser russerne må oppfylle for at Rusada fortsatt skal få være inne i WADA-varmen.

(©NTB)