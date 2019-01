Skistad med hard kritikk mot skiforbundet

ntbsport

Søndag tok det 19 år gamle stortalentet sprintgull i junior-VM i Finland. Tidligere denne uken sendte skiforbundet ut en pressemelding der de fortalte at Skistad og lagvenninne Helene Marie Fossesholm hadde brukt hormonbehandling på grunn av vekstforstyrrelser. I Skistads tilfelle så langt tilbake som i 2012.

TV 2 skriver søndag at talentet og hennes familie følte seg presset til å gå ut med informasjonen. 19-åringen er selv tydelig på hva hun mener.

– Det er helt tragisk, jeg vet at jeg ikke har gjort noe galt, jeg har ikke brukt noe som er ulovlig. Det var som å gå på p-piller. Det er trist at dette skal fortelles, sier Skistad til kanalen.

Hun fikk sitt store gjennombrudd tidligere denne sesongen da hun i november gikk helt til finalen på sprinten i Lillehammer. Hun nevnes som aktuell for en plass i VM i Seefeld i februar.

TV 2 har også konfrontert juniorlandslagstrener Monika Kørra om situasjonen. Hun ville ikke si stort.

– Jeg hadde helst sett at vi hadde unngått dette og det er beklagelig at løperne må bruke energi på en slik sak. Men jeg er imponert over hvordan både Helene og Kristine har håndtert dette. De har klart å konsentrere seg om det som er viktig: junior-VM her i Lahti, sa hun.

