Sørloth matchvinner i Gent-debuten

ntbsport

Landslagsspissen fikk tillit fra start og viste den verdig da han headet inn seiersmålet fra kort hold kvarteret før slutt.

Sørloth har slitt med spilletid i Crystal Palace og står kun oppført med ett ligacupmål siden overgangen fra Midtjylland i februar i fjor. Dermed ble trønderen lånt ut til belgisk fotball for å finne tilbake til scoringsformen, og han trengte kun 75 minutter for å få nettsus.

23-åringen noterte seg også for et par gode sjanser tidligere i oppgjøret. Seieren gjør at Gent er à poeng med Anderlecht og er nummer seks på tabellen. De seks beste vil senere i sesongen ta seg til sluttspill.

Gent-midtstopper Sigurd Rosted var suspendert i oppgjøret.

(©NTB)