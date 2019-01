Larvik med ny nedtur i EHF-cupen

ntbsport

Vestfoldingene har dermed tapt samtlige tre gruppekamper. Klubben må trolig se langt etter avansement selv om det fortsatt er teoretisk mulig med tre kamper igjen.

Larvik startet godt i Frankrike og tok en tidlig 5-2-ledelse. Forspranget holdt helt til det 23. minutt da Besancon tok grep om kampen. Vertene ledet 14-11 til pause.

Hjemmelaget fortsatte kjøret i annen omgang og økte tidlig til en luke på seks scoringer. På det meste lå Larvik under med ni mål.

LHK fikk hentet inn noe av forspranget, men kunne ikke gjøre noe med at Besancon kunne juble for 32-25-seier. Larvik ligger nå alene på bunn i gruppe C, mens det franske laget har to poeng opp til russiske Kuban Krasnodar på avansementsplass.

Lagene møtes igjen i Larvik allerede kommende lørdag.

Viborg med norske Moa Högdahl på laget topper gruppen etter 31-27-seieren mot Krasnodar lørdag. Högdahl noterte seg for én nettkjenning i oppgjøret.

I gruppe A tok Storhamar sin første seier i gruppespillet med lørdagens 28-16-kamp borte mot rumenske Magura Cisnadie. Laget har ett og to poeng opp til henholdsvis Bietigheim og Esbjerg på de to første plassene.

