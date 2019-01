Johaug smadret konkurrentene i Otepää

ntbsport

Dermed startet langrennsstjernen fra Dalsbygda 2019 på samme måte som hun avsluttet 2018. Johaug har vært i egen klasse på distanse denne vinteren og beviste det igjen i Otepää.

Svenske Ebba Andersson gikk et meget godt renn i Estland, men var sjanseløs på å matche farten til Johaug. Til slutt skilte det de to 48,4 sekunder i kampen om seieren.

– Det var et veldig bra renn for min del. Jeg har kjent i det siste at kroppen har vært bra. Jeg har jobbet en del teknisk og har kjent at det flyter bedre, sa Johaug til NRK etter målgang.

– Det jeg tar med meg i dag, er at jeg klarer å gå bra teknisk på ski. Jeg har ikke skuldrene helt oppunder hodet, fortsatte 30-åringen, som måtte innrømme at hun «har vært mer sliten etter skirenn tidligere».

Konkurrentene tok av seg hatten for Johaug.

– Helt rått. Resten av oss blir statister. Samtidig er jeg ikke overrasket i denne løypa og på dette føret, sa Astrid Uhrenholdt Jacobsen om lagvenninnen.

Ingvild Flugstad Østberg ble nest beste norske jente på femteplass. Dermed beviste Gjøvik-jenta at hun har restituert seg godt etter den sterke sammenlagtseieren i Tour de Ski tidligere denne måneden.

Østberg var i mål slått med ett minutt og 14 sekunder av Johaug, men var ikke mer enn 18,1 sekunder bak russiske Natalja Neprjajeva i kampen om tredjeplassen.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen endte på sjuendeplass i Otepää søndag.

Therese Johaug sto over Tour de Ski og har en treningsperiode bak seg i jula. Det synes å ha gjort 30-åringen svært godt.

Langrennsstjernen fra Dalsbygda kommer til VM i Seefeld i neste måned som kjempefavoritt på distanse.

