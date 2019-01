Johansson etter norsk hoppopptur: – Det var viktig for oss

ntbsport

Alexander Stöckls utvalgte ønsket å revansjere 8.-plassen fra lørdagens lagkonkurranse, og det gjorde de til de grader i folkehavet i polske Zakopane. Johansson ble dagens nordmann med annenplass. Han var 2,6 poeng bak rennvinner Stefan Kraft.

Forfang fikk en etterlengtet opptur etter lørdagens diskvalifisering i lagkonkurransen. Tromsøværingen sto for rennets desiderte lengste hopp på 137 meter. Førstehoppet på 126 meter gjorde at 23-åringen likevel endte halvannet poeng utenfor pallen.

På plassen bak fulgte Granerud, som var Norges beste etter første omgang. Asker-gutten sikret dermed at tre av de fem norske hopperne havnet blant de fem beste i verdenscuprennet.

Trengte bekreftelsen

Dermed var stemningen i den norske leiren ganske annerledes enn etter lørdagens nedtur.

– Det var viktig for oss å få en god dag i dag. Å ende opp med andre-, fjerde- og femteplass var deilig. Det viser at vi har et sterkt lag, og det var viktig for oss å få en bekreftelse på at vi er på rett vei, sa Johansson til NTB.

Han fortalte videre at han har fått tilbake selvtilliten i hoppingen sin.

– Jeg synes jeg har hatt en bra helg her. I dag gjør jeg tre ålreite skihopp som jeg er veldig godt fornøyd med.

Prestasjonene i Zakopane rundet av en fantastisk hoppdag sett med norske øyne. Søndag morgen ble det norsk hoppjubel i japanske Zao. Maren Lundby tok sesongens andre verdenscupseier, mens Anna Odine Strøm ble nummer to. Annenplassen var Strøms første pallplass i verdenscupen noen gang.

Andreas Stjernen fikk det ikke helt til å klaffe i første omgang, men hoppet på 125 meter holdt likevel til avansement for trønderen. I finaleomgangen hoppet 30-åringen to meter lenger og avsluttet på 20.-plass.

I likhet med Stjernen slet Anders Fannemel med en lav svevkurve. Hoppet på 120 meter var ikke godt nok til å avansere. Dermed må vestlendingen ta til takke med 38.-plass og se finaleomgangen fra tribunen som eneste norske hopper.

Hjemmehåpene skuffet

Hjemmehåpet Kamil Stoch sto for dagens største overraskelse med negativt fortegn. Den polske stjernehopperen fikk det virkelig ikke til å klaffe og klarte ikke å kvalifisere seg. 31-åringen endte på skuffende 36.-plass.

Heller ikke Dawid Kubacki klarte å innfri hjemmepublikummets forhåpninger. 28-åringen måtte ta til takke med 12.-plass.

Ryoyu Kobayashi leder verdenscupen suverent, men et svak førstehopp gjorde at japaneren endte på 7.-plass i Polen.

Rundt 50.000 tok turen for å observere søndagens renn i polske Zakopane.

