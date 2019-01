Carlsen vant igjen: – Ikke et mesterverk

ntbsport

Carlsen har funnet tilbake til seiersformelen. Etter at rekken på 21 strake remis ble brutt med en etterlengtet seier tidligere i uken, har han vunnet ytterligere to partier.

Søndag slo han ungarske Rapport. Med det leder han Wijk an Zee-turneringen sammen med indiske Anand, som slo Shakhriyar Mamedyarov.

Lovende utgangspunkt

Også Anish Giri kan klatre opp på samme sum som Carlsen når fem partier gjenstår. Hans duell med indiske Vidit Santosh Gujrathi er ikke ferdigspilt.

– De siste rundene har vært bedre, i hvert fall resultatmessig. Det ser lovende ut, sa Carlsen i et intervju vist på TV 2.

Sjakkekspert og stormester Jon Ludvig Hammer sa på direkten at Carlsens prestasjon var et mesterverk. Nordmannen ble konfrontert med at partiet var blitt kalt nettopp det. Han var ikke like oppildnet over eget spill som det kompis Hammer var.

– Jeg synes ikke det var et mesterverk på noen måte. Jeg hadde en veldig god posisjon tidlig, og den spilte seg på mange måter selv. Jeg bommet på flere ting, men det var deilig å vinne, sa Carlsen.

Fikk revansj

Seieren mot ungarske Rapport smakte godt av flere årsaker. For to år siden laget han trøbbel for Carlsen da han vant over nordmannen i samme turnering.

– Jeg tror det var i nøyaktig samme runde som nå, runde åtte. Det var deilig med revansj.

Carlsen har tre seirer og fem remis i turneringen. Han står dermed med 5,5 poeng av 8 mulige.

Mandag er det hviledag i den nederlandske storturneringen. Dagen etter spiller Carlsen sitt 9. av totalt 13 partier. Da møter han amerikanske Samuel Shankland.

Verdensmester Carlsen har gått 36 partier på rad uten tap.

