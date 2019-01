Sur Djokovic tok seg videre i Australia

ntbsport

Settsifrene ble 6-3, 6-4, 4-6 og 6-0. Serberen tapte fem strake game i tredjesettet, men skjerpet seg kraftig og tok hjem fjerdsettet med 6-0 over canadieren.

Til tross for seieren var han sur på arrangørene etter kampen. Årsaken var at flomlyset ble tent midt under kampen etter ønske fra TV-selskapene.

– Fullstendig unødvendig, sa en ordknapp Djokovic.

Takket være seieren er det klart at Djokovic vil fortsette som verdensener på den nye ATP-rankingen som blir klar etter at Australian Open er avsluttet neste helg.

I fjerde runde møter serberen Daniil Medvedev. Russeren slo ut belgiske David Goffin med 3-0 i sett i 3. runde, og han har fortsatt ikke tapt et eneste sett i årets første Grand Slam-turnering.

