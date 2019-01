Solskjær tangerte PL-rekord: – Jeg kan ikke klage

ntbsport

Sju strake seirer, de fleste mot svært overkommelig motstand, gjør at oddsen stadig synker på at han får jobben på permanent basis fra sommeren av.

Lørdag ble Solskjær også den første manageren i klubben til å vinne seks ligakamper på rad fra debuten. Det var også en tangering av Premier League-rekorden. Tidligere har kun Carlo Ancelotti (Chelsea i 2009) og Pep Guardiola (Manchester City i 2016) hatt en like sterk PL-start.

– Jeg kan ikke klage, kan jeg? Vi smiler, og dette er en av tingene jeg vil huske resten av livet. Det er klasse å være her, sa Solskjær til Sky Sports lørdagens kamp.

Seiersrekken gir United stor grunn til å håpe på topp fire-plassering, som vil gi mesterligaspill neste sesong.

Brighton kom til Old Trafford med to Premier League-seirer over United i 2018, begge hjemme. United styrte det meste denne gangen, helt til Brighton reduserte.

Vakkert

Paul Pogba scoret på straffe, han ble selv felt i forkant, i 1.-omgangen. Ikke så lenge etter skrudde Marcus Rashford inn 2-0 oppe i det lengste hjørnet.

Det var et flott mål i angriperens 150. kamp for United. Det sendte også Rashford opp i fem scoringer siden Solskjær overtok for José Mourinho like før jul.

– Marcus Rashford har vært toppklasse. Du starter med arbeidskapasitet. Han har det, jobber som ingen andre og holder på ballen. Han har nå roet seg ned foran mål, blitt trygg og trener hele tiden. Nå har han selvtillit, sa Solskjær.

«Fantastisk mål av Rashford. Herlig å se ham tilbake på sporet under en manager som omfavner hans vidunderlige talent», tvitret den tidligere storscoreren Gary Lineker.

– Var i trøbbel

Ut fra nesten ingenting og helt mot spillets gang reduserte så Brighton etter 72 minutter. Pascal Gross skjøt ballen inn via tverrliggeren. Dermed var nerven plutselig tilbake i kampen. Flere scoringer ble det ikke, og United sikret en ny trepoenger.

– Jeg synes vi spilte tidvis veldig bra. I starten av annen omgang kunne vi avgjort kampen med noen gode sjanser. Men i fotball er du aldri sikker før det er over. De siste 20 minuttene var vi i trøbbel, sa Solskjær, som ikke var helt fornøyd med lagets prestasjoner.

– Vi ble testet i dag. Jeg synes ikke vi spilte som vi burde ha gjort. Det er kanskje den neste utfordringen for gutta, sa han.

Solskjærs rekke siden debuten 22. desember er ren nytelse for United-fansen. Fredag kommer en utfordring for United. Da venter Arsenal borte i FA-cupen.

Før turen til London er denne fasiten noe å hygge seg med for Uniteds tilhengere:

Brighton: 2-1 (h)

Tottenham: 1-0 (b)

Reading: 2-0 (FA-cup, h)

Newcastle: 2-0 (B)

Bournemouth: 4-1 (h)

Huddersfield: 3-1 (h)

Cardiff: 5-1 (b).

(©NTB)