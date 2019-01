Første pallplass på nesten to år for Norges skiskytterkvinner

ntbsport

28-åringen gikk en meget god tredjeetappe og bidro sterkt til Norges første plass på pallen i stafett siden prøve-OL i Sør-Korea i mars 2017.

Eckhoff brukte ett ekstraskudd, men var rask i sporet og sørget for et strålende utgangspunkt for ankerkvinne Marte Olsbu Røiseland.

Frankrike vant stafetten, 11,5 sekunder foran Norge. Tyskland ble nummer tre.

– En kjempestafett, var den oppløftende konklusjonen fra NRK-ekspert Liv Grete Skjelbreid.

Spesielt fornøyd var hun med Tiril Eckhoff, som etter en tung start på sesongen viste at hun fortsatt har mye på lager.

Solemdal var treffsikker

Norge fikk en strålende start. Synnøve Solemdal prikket fem av fem skudd på liggende skyting, og gikk ut på fjerdeplass drøye tre sekunder bak ledende Italia.

På stående fulgte Solemdal opp, skjøt ti treff og gikk ut på tredjeplass, 4,7 sekunder bak teten. Til første passering var Frankrike først, 0,3 sekund bak Italia. Solemdal vekslet på tredjeplass, 14,1 sekunder bak teten.

Ingrid Landmark Tandrevold gikk den andre etappen. Hun ville tydeligvis ikke være noe dårligere. På liggende skyting ble det fem treff på 22-åringen. Hun klarte riktignok ikke å følge tempoet til Frankrike og Italia, og lå over 20 sekunder bak ut på den andre runden. På stående ble det tyngre for Tandrevold. Men med bruk av tre ekstraskudd klarte hun likevel å fylle, og passerte ut på femteplass, et snaut minutt bak ledende Frankrike.

– Det var veldig bra på ligg, og alle blinkene gikk heldigvis ned på stående. Men jeg gjorde det nok mer spennende enn jeg burde, sa Tandrevold til NRK.

Satset alt på seier

Tiril Eckhoff har slitt den siste tiden. 28-åringen gikk hardt ut på sin etappe, og hentet fort noen sekunder på teten.

Eckhoff klarte seg med et ekstraskudd på liggende skyting. På stående leverte hun strålende, og kombinert med strålende fart i sporet, klatret Norge på listene. Hun sendte Marte Olsbu Røiseland ut på den siste etappen på annenplass, 14,1 sekunder bak teten.

Hun kunne ikke gjøre noe med Frankrike, men Olsbu Røiseland gjorde nok til å sikre annenplassen for Norge.

– Det var skikkelig deilig at laget fikk det til nå. Det er lenge siden vi har vært på pallen, sa Olsbu Røiseland til NRK etterpå.

Hun satset alt på siste skyting og gikk for et veldig høyt tempo. Det endte med to ekstraskudd.

– Jeg måtte prøve. Det var eneste mulighet jeg hadde, sa Olsbu.

Hun kom i slutt i mål 11,5 sekunder bak vinneren til stor glede hos de norske kvinnene. Tyskland ble nummer tre.

