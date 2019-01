Nordendal vant Laax Open, Sandbech på 2.-plass

ntbsport

Norendal hadde finalens to beste omganger. Hun ville vunnet med 72,65 fra sitt første forsøk, men økte likevel til 78,35 i det andre og vant med 10,75 poengs margin. De sveitsiske hjemmefavorittene Celia Petrig og Sina Candrian ble nummer to og tre.

– Det var utrolig morsomt å vinne i dag. Hvis det er en konkurranse jeg skulle plukke ut for å vinne, utenom X-Games, så er det denne. Det betyr mye, sa Norendal i en pressemelding fra snowboardforbundet.

– Det føles veldig godt å være tilbake. Fjoråret var en ganske tøff sesong, og det virket som mange begynte å miste litt troen på meg. Det var mye snakk om at jeg kanskje skulle slutte med snowboard og gjøre andre ting. Dette er et bevis på at jeg er her fortsatt, og jeg kommer til å holde på i hvert fall noen år til.

Norendal har fire X-Games-seirer på merittlista, men dette var hennes første verdenscupseier.

I klassen for menn var amerikanske Chris Corning best. Med 89,10 poeng var han 1.75 foran Ståle Sandbech. Moritz Thönen fra Sveits ble nummer tre.

Han var eneste norske mann i finalen etter at Stian Kleivdal, Mons Røisland og Markus Olimstad ble slått ut i semifinalen tidligere fredag. Sandbech var best i kvalifiseringen og fjerde best i semifinalen.

– Jeg er sykt fornøyd. Jeg hadde egentlig lyst til å gjøre det litt annerledes, men jeg slet med farten på første hopp, så da måtte jeg steppe ned fra 1440 til 1080, sa Sandbech.

Begge de norske stjernene reiser videre til Aspen for å delta i X-Games neste uke.

