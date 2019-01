Jansrud utenfor pallen i Wengen

ntbsport

Jansrud hadde 2,59 sekunder å ta igjen på ledende Marco Schwarz etter slalåmdelen og i utfordelen bet ikke overraskende Vinstra-gutten godt fra seg.

33-åringen kjørte inn til femte beste tid og klatret på listene fra sin 13.-plass etter slalåmomgangen. Til slutt var Norges bestemann slått av vinneren Marco Schwarz fra Østerrike med 1,87 sekunder.

Schwarz ledet også etter slalåmdelen.

Franskmennene Victor Muffat-Jeandet og Alexis Pinturault fulgte nærmest den østerrikske seierherren. De var slått med henholdsvis 0,42 og 1,12 sekunder.

– Det ble litt som i slalåmdelen. Det gikk veldig bra i første halvdel av løpet. Da jeg så satte meg ned i hockey, merket jeg at det ikke gikk fort nok, oppsummerte Kjetil Jansrud til TV 2.

Lørdag kjører han det tradisjonsrike utforrennet i Wengen. Jansrud er optimist.

– Jeg lever alltid i håpet. Hvis du ikke kjører for å vinne, kan du like gjerne bli hjemme i senga, sa han.

For fartskjører Aleksander Aamodt Kilde stoppet superkombinasjonen tidlig. Før rennet sa Kilde til TV 2 at planen var å kjøre en stabil og god slalåm, og så «gunne på» i utfor. Det siste fikk han ikke mulighet til, for 26-åringen kjørte ut tidlig i løypa.

– Det ble en kort affære. Hekt, det hører litt hjemme i slalåmdelen, etter hva jeg har forstått, sa Kilde.

Sebastian Foss Solevåg ble den andre nordmannen som kjørte utfordelen. Teknikkspesialisten fant aldri rytmen i slalåm og kom i mål på 17.-plass, 2,98 bak Schwarz. I utfordelen tapte han ikke overraskende terreng til de beste og falt en god del plasser nedover resultatlista.

Til slutt ble det 31.-plass.

