Impey vant etappen, men Bevin beholder ledelsen i Down Under

Også på den fjerde etappen av det australske rittet ble det spurtduell mot mål. Etter 129,2 kilometer fra Unley til Campbelltown var det fjorårsvinneren av rittet, Impey, som passerte mållinjen først.

Sammenlagtleder Bevin ble nummer to, mens spanske Luis León Sanchez ble nummer tre. Det er også disse tre som leder rittet sammenlagt. Bevin har sju sekunder på Impey og elleve sekunder på Sanchez.

– Vi var klar over at det kom til å bli tøft, men lagkameratene mine gjorde en fantastisk jobb. Det er en fantastisk seier, sa Impey i et intervju med arrangøren etter løpet.

Han dedikerte seieren til en nær venn som nylig gikk bort.

– Jeg hadde en god venn som døde i januar, og jeg hadde han i tankene gjennom hele løpet. Jeg dedikerer seieren til ham. Jeg presset meg selv hardt mot slutten og er lykkelig over at det gikk bra til slutt.

Carl Fredrik Hagen (Lotto) ble beste norske på 36.-plass, 32 sekunder bak Impey.

Også Sven Erik Bystrøm (UAE), Daniel Hoelgaard (FDJ) og Kristoffer Halvorsen (Sky) deltar i Down Under Tour, som avsluttes søndag.

