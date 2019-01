Dramatisk avslutning på NBA-kamp i London

ntbsport

Allonzo Trier ble straffet for «goaltending» etter at han slo ballen vekk da den var på vei ned mot kurven. Det er ikke lov i NBA, og Bryant fikk godkjent to poeng som ga Wizards 101-100-seier.

Bradley Beal scoret 26 poeng og hentet ni returer, mens Otto Porter Jr. greide 20 poeng og 11 returer for Wizards, som vant siste periode 24-11. Emmanuel Mudiay førte an for Knicks med 25 poeng da laget tapte for femte kamp på rad.

Noah Vonleh ga Knicks 100-99-ledelse 33,7 sekunder før slutt, og da Beals trepoengforsvar traff kurven og spratt ut, så det ut til å gå mot Knicks-seier. Wizards fikk imidlertid ballen tilbake med 3,3 sekunder igjen. Trevor Ariza satte opp Bryant til det siste skuddet.

Han fikk det av gårde i tide. Selv om ballen aldri havnet i kurven, ble det Wizards-jubel til slutt.

Knicks ledet med ti poeng etter første periode, ledet på det meste med 19 poeng i 2. periode og med 16 i 3. periode.

Det var niende sesong på rad at det ble spilt NBA-grunnseriekamp i London. Knicks spilte sin tredje kamp der, Wizards sin første. NBA-sjefen Adam Silver sa rett før kampen at det er planer om å spille en kamp i Paris neste sesong.

