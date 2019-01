Upopulære Qatar imponerte med gruppeseier

ntbsport

22-årige Almoez Ali scoret begge målene og er turneringens toppscorer med sju mål. Qatar gikk gjennom gruppespillet med tre strake seirer og 10-0 i målscore.

Qatar er nesten uten egne tilhengere i asiamesterskapet på grunn av et spent forhold til nabolandene. Saudi-Arabia brøt i 2017 diplomatiske forbindelser med Qatar, som ble beskyldt for å støtte terrorisme. De andre golfstatene har sluttet seg til blokaden av Qatar.

Det ble buet kraftig mot Qatar i torsdagens kamp, men laget lot seg ikke affisere og slo de saudiarabiske favorittene klart selv om lagkaptein Hasan Al Haydos misset et straffespark.

I samme gruppe vant Libanon 4-1 over Nord-Korea, men røk ut av turneringen med minste margin som femte beste gruppetreer. Libanon hadde like mange poeng (3) og samme målforskjell (4-5) som Vietnam, men ble rangert bak på grunn av 6 disiplinærpoeng mot Vietnams 5.

Tidligere torsdag scoret Tsukasa Shiotani et vakkert vinnermål da et reservepreget Japan sikret seieren i sin gruppe med 2-1-seier over Usbekistan i gruppefinalen. Eldor Shomurodov ga usbekerne ledelsen, men Newcastle-spiller Yoshinori Muto nikket inn utligningen før Shiotanis kanonskudd ga Japan den tredje strake seieren.

– Det var ingen risiko å bytte ti spillere fra forrige kamp. Jeg brukte spillere jeg ønsket å se på banen, og med tøffe kamper foran oss var det godt at jeg kunne få disse i gang og hvile de som har spilt tidligere, sa Japans landslagssjef Hajime Moriyasu.

I samme gruppe betydde Mohammed Al-Musallamis 3-1-mål på overtid mot Turkmenistan at Oman gikk videre som tredje beste treer. Med 2-1 ville laget blitt utslått.

Japan møter Saudi-Arabia i åttedelsfinalen i et oppgjør mellom to lag med gullambisjoner. Qatar møter Irak, mens Usbekistan må i ilden mot Australia. Oman skal møte Iran.

(©NTB)