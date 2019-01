15.000 kvinner så Ronaldo avgjøre omstridt supercup i Saudi-Arabia

ntbsport

Den italienske supercupen er tidligere spilt 31 ganger, men årets kamp er kun den tiende som spilles utenfor landets grenser. Tidligere er kampen spilt i USA, Kina og Qatar, men i år var kampen lagt til Saudi-Arabia, noe som har ført til store diskusjoner i hjemlandet.

Dette skyldes at kvinnelige fotballfans kun fikk se kampen på familietribunen, og kun i følge med mannlige familiemedlemmer.

Av de 62.000 tilskuere på King Abdullah Sports City-stadion i Jeddah onsdag, var 15.000 kvinner, ifølge nyhetsbyrået AFP. Der fikk de se Juventus vinne 1-0 mot Milan etter at Cristiano Ronaldo, i 25 graders varme, scoret kampens eneste mål.

– Jeg er veldig glad for å ha innledet det nye året ved å vinne min første tittel med Juventus, sa Ronaldo, som scoret sitt fjerde mål i de fire siste kampene.

I den italienske supercupen møtes forrige sesongs seriemester og cupvinner, men siden Juventus vant både Serie A og Coppa Italia, møter Torino-laget tapende cupfinalist Milan.

Italias visestatsminister Matteo Salvini, hadde på forhånd sagt at han ikke ville se kampen. Han mener forskjellsbehandlingen av kvinner og menn er sørgelig og kalte det for «ulekkert».

Sjefen for Serie A, Gaetano Micciche, forsvarte derimot avgjørelsen om å legge kampen til Saudi-Arabia. Han mener det har skjedd store framskritt i landet, og sikter til at kvinner inntil i fjor ikke fikk lov til å overvære sportsarrangementer.

– Jeg håper at dette er starten på en sosial utvikling i landet. Nå jobber vi for at kvinner kan sitte på alle seter når vi neste gang spiller i dette landet, sa Micciche.

