Palicka berget Sverige i VM-drama

Mattias Zachrisson var også god å ha da kampen i København sto og vippet. Han scoret tre mål på rad da Sverige midt i 2. omgang gikk fra 14-16 til 17-16.

Lukas Nilsson var like giftig og endte akkurat som Zachrisson på sju mål. Palicka hadde redningsprosent på 41. Han sto for en serie viktige redninger og sto også for noen presise framspill til kontringsmål.

Sverige var for det meste foran i sluttfasen, men Qatar hadde sjansen til å utligne i kampens aller siste sekunder. Da leverte Palicka sin siste redning og sørget for at Sverige tok sin fjerde strake seier i VM.

– Det var en lettelse. Vi hadde slett ikke kontroll i dag. Qatar hadde forberedt seg godt, og vi gikk i fellen. Vi kunne ha tapt i dag, sa Palicka til TV3.

Torsdag venter Ungarn i gruppefinale. Sverige må vinne for å ta med seg full poengpott til hovedrunden og må ha minst uavgjort for å gå dit som gruppevinner. Ungarn er som Sverige ubeseiret, men spilte 30-30 mot Egypt onsdag og er to poeng bak etter to uavgjorte kamper.

Bare ett poeng skiller mellom de fire siste lagene i København-gruppen, og både Egypt, Argentina, Angola og Qatar har teoretisk mulighet til å ta seg til hovedrunden der Norge i så fall blir blant motstanderne. Egypt møter Angola torsdag, mens Argentina står overfor Qatar.

I München-gruppen har både Kroatia og Spania full poengpott før de møtes i gruppefinale torsdag. Onsdag vant de henholdsvis 32-20 over Bahrain (11 mål av kroatiske Manuel Strlek) og 32-21 over Makedonia (47 i redningsprosent fra spanske Gonzalo Perez).

Island innledet VM med to tap, men tok sin annen strake seier med 25-21 over Japan onsdag og møter Makedonia torsdag i direkte oppgjør om plass i hovedrunden.

Torsdag er det gruppefinale også mellom Danmark og Norge i Boxen i Herning. Også der er det to lag uten poengtap så langt som møtes.

