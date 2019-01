Ny kvinne står fram mot Ronaldo

ntbsport

Denne gangen er det en 33 år gammel kvinne som påstår at fotballstjernen har trakassert henne, skriver den britiske avisen The Mirror.

Avisen skriver blant annet at advokatene til de to kvinnene skal møtes for diskutere saken.

En amerikansk kvinne har anklaget Ronaldo for å ha voldtatt henne på et hotell i Las Vegas i 2009, og saken etterforskes av politiet i USA. Året etter skal Ronaldo ha inngått en økonomisk avtale med kvinnen, der hun fikk penger for å droppe anklagene og aldri mer snakke om møtet.

Ifølge flere medier dreier det seg om en sum som tilsvarer cirka 3 millioner kroner.

Den nye kvinnen som har stått fram, er en realitystjerne som påstår at hun datet Ronaldo for ti år siden. Hun forbereder angivelig en anmeldelse mot portugiseren for trakassering. Ifølge kvinnen skal Ronaldo ha truet med å sende nakenbilder av henne til hennes egen far.

Avisen skriver også at de to har møttes i løpet av de siste 18 månedene, noe Ronaldos advokater avviser.

– Ronaldo kan ikke huske å ha møtt denne kvinnen ved noen anledning for ti år siden. Han har aldri hatt et forhold til henne, og han har aldri hatt kontakt med henne, verken de siste 18 månedene eller noensinne, sier Ronaldos advokater til avisen.

De varsler samtidig at de vil ta juridiske grep etter påstanden.

(©NTB)