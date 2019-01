Carlsen storspilte og brøt remisrekken

ntbsport

Nederlands stormester van Foreest lå sist i turneringen med sitt ene poeng foran onsdagens parti, og han var i realiteten uten sjanse med hvite brikker i Wijk aan Zee-turneringen. Det var klasseforskjell mellom tenåringen og den norske verdensmesteren.

Det var relativt jevnt til rundt 23 spilte trekk, men Carlsen snudde del hele stort til egen fordel i løpet av de neste få trekkene. Etter trekk 30 viste computeren at det var 45 prosents sjanse for at Carlsen ville vinne, og kommentatorene til TV 2 mente at partiet neppe ville gå til 40 trekk. I tillegg til den fine stillingen hadde Carlsen en times overvekt tidsmessig.

I det 34. trekket var det over. Nederlenderen van Foreest ga opp, og Carlsens seier var et faktum.

Med ett poeng og totalt tre av fem mulige poeng hoppet Carlsen et stykke opp på sammenlagtlisten i turneringen.

Onsdagens partier ble for anledningen spilt i Alkmaar, og Magnus Carlsen var under et visst press før partiet startet. Med tap ville han ha mistet førsteplassen på verdensrankingen, og med en ny remis ville ledelsen han hadde ned til Fabiano Caruana blitt knappet ytterligere ned.

