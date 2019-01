Rogic avgjorde da Australia gikk videre

ntbsport

Med tapet er Syria utslått. Gruppevinner Jordan greide bare 0-0 mot Palestina, som dermed må vente i spenning for å vinne ut om laget går videre som en av de fire beste treerne.

Australia har slått tilbake etter sjokktapet mot Jordan i første kamp og vunnet sine to siste i gruppespillet. Laget trengte bare ett poeng tirsdag for å sikre avansement, men utfallet var uvisst helt til siste minutt.

Syria hadde massiv tribunestøtte i Al Ain og utlignet to ganger Australias ledelse. Rogic avgjorde kampen med et kanonskudd i tredje overtidsminutt.

Awer Mabil ga Australia ledelsen fire minutter før pause, men Omar Khrbin satte inn en keeperretur og sørget på sin 25-årsdag for at det sto 1-1 halvveis.

Chris Ikonomidis ga Australia ledelsen igjen i det 54. minutt, men Omar Al Soma utlignet på straffespark ti minutter før slutt. Celtic-spiller Rogic, som spiller med et brudd i hånden, fikk siste ord.

Jordan savnet sin utestengte spiss Mousa Suleiman mot Palestina og gikk for første gang av banen uten seier.

– Moussa er en veldig god og viktig spiller, men jeg har 22 andre. Jeg er fornøyd med sju poeng og med å ha holdt buret rent i hver kamp, sa landslagssjef Vital Borkelmans.

Bahrain er allerede sikret avansement som treer i gruppe A med fire poeng (bak Forente arabiske emirater og Thailand). Palestina har to poeng og 0-3 i målscore og må håpe at minst to treere i de gjenstående fire gruppene blir stående med dårligere statistikk.

(©NTB)