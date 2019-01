Tønseth og Dyrhaug gir friidrettsløft for Northugs klubb

ntbsport

Tønset går fra Strindheim, mens Dyrhaug kommer fra Tydal. Det kommer fram av Friidrettsforbundets liste over overganger foran 2019-sesongen.

Petter Northug, som har omtalt seg selv som friidrettsmanager for Mosvik, har uttalt at han ønsker seg Tønseth, som har NM-gull i terrengløp fra 2018, på laget. Også Dyrhaug har vist at han duger godt uten snø under beina.

Dermed er Mosvik styrket foran Holmenkollstafetten, der klubben noterte en overraskende femteplass i fjor. St. Olavsloppet fra Trondheim til Östersund står trolig også på prioriteringslisten til «manager» Northug.

Kasper Stadaas, rekruttlandslagsløper i langrenn, har derimot meldt seg ut av Mosvik IL. Han står for øyeblikket uten klubb.

