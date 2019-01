Sulten Jakobsen inn i VM-troppen for syk Øverby

ntbsport

Øverby har pådratt seg feber og var ikke i form mandag morgen. – Det skal ikke dreie seg om noe magegreier, sier landslagssjef Christian Berge til NTB.

Et utbrudd av magevirus er det store marerittet i en idrettstropp som bor tett på hverandre. Det satte nesten halve den norske troppen ut av spill under kvinne-EM i 2010.

Jakobsen har ikke fått spille de to første VM-kampene mot Tunisia og Saudi-Arabia. I Øverbys fravær får den store og sterke strekspilleren på 115 kilo sjansen.

– Vi får en toveisspiller i Henrik Jakobsen. Han har prestert godt for oss før, og i tillegg er han virkelig sulten, sier Berge.

Den siste rapporten fra landslagsledelsen er at Øverby har pådratt seg feber og er i ferd med å bli isolert.

Hver VM-deltaker kan gjøre tre bytter i løpet av mesterskapet. Norge har nå igjen kun to etter at bare to kamper er spilt.

– Det er ikke gunstig, men da jeg så Petter så det ut som dette kunne ta noen dager. Derfor gjorde vi byttet, sier Berge.

Torsdag spiller Norge gruppefinale mot Danmark. Den kampen vil være svært avgjørende for hva som skjer videre i VM.

