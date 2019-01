Sagosen-skjøt Østerrike i filler, norsk 34-24-seier i VM

ntbsport

På de åtte siste landskampene Sagosen har vært på banen, er det blitt 70 scoringer på ham.

– Det er fine tall det, men ikke noe jeg holder orden på. Det er det dere journalister som har tid til, sier Sagosen til NTB.

– Østerrike har underprestert litt i VM hittil. I førsteomgangen holdt de ok følge. Etter pause malte vi dem i senk. Vi er rett og slett en klasse bedre, tilføyde han.

Stjernespilleren står med null i håndballforbundets statistikk fra oppgjøret mot Saudi-Arabia lørdag. Da satt han på benken hele kampen.

Sagosen er ren verdensklasse og kanskje verdens beste håndballspiller i øyeblikket, men også superstjerner kan misse. Før pause hadde han noen uvante feilpasninger.

Keeper Espen Christensen kom inn etter vel 21 minutters spill i mandagens kamp. Da hadde førstevalget Torbjørn Bergerud hatt en meget variabel periode på banen med få redninger.

Christensen måtte til tannlegen og fikse en skadeskutt tann søndag. Mandag parerte han sju av de første åtte skuddene han fikk på seg. Det bidro til at et småslurvete norsk lag fikk en ledelse på noen få mål inn mot pause.

Finale

Andreomgangen var bedre og mer nøyaktig i angrep av Norge. Da kom den klare klasseforskjellen mellom lagene fram.

Magnus Jøndal fortsatte sitt scoringsshow i VM. Han lager mål på bestilling i Danmark. Gøran Johannessen viste at han begynner å komme tilbake mot sitt toppnivå etter bruddet i hånden.

Det kan bli svært viktig i gruppefinalen mot Danmark torsdag.

Bjarte Myrhol har også fått en meget god start i mesterskapet med skyhøy uttelling og mange mål.

Chile neste

Tirsdag spiller de norske gutta mot Chile. Der er de større favoritter enn mot Østerrike, og en skikkelig kollaps må til for at Norge ikke vinner.

Så etter en hviledag kommer det danskene kaller «braget i Boxen». Vinneren av Danmark-Norge vil ha et kanongodt utgangspunkt med seg til hovedrunden.

– Det gjelder å ikke tenke for mye på den kampen selv om jeg gleder meg ekstremt til den, sier Sagosen.

Til hovedrunden kommer lagene fra Sveriges gruppe for tre nye kamper for Norge. De to beste i hver av de to hovedrunde-puljene går til semifinale. Disse spilles i Hamburg fredag neste uke.

Norge har vært i semifinale i to av de tre siste mesterskapene (2016-EM og 2017-VM).

