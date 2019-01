Skiskyttergutta inn til 7.-plass uten brødrene Bø

ntbsport

Johannes Thingnes Bø og storebror Johannes valgte å stå over søndagens stafett over 4 x 7,5 km i tyske Oberhof. Dermed var det opp til Vetle Sjåstad Christiansen, Lars Helge Birkeland, Erlend Bjøntegaard og Henrik L'Abée-Lund å forsvare de norske fargene.

Det endte med en skuffende 7.-plass. Det norske laget måtte tåle totalt 16 bom, noe som er for mange dersom man skal ha håp om å stå øverst på pallen

Russland vant overlegent ett minutt og ett sekund foran Frankrike, mens treer Østerrike ble slått med 2.18,6.

Vanskelige forhold

Under vanskelige forhold, med både regn, snø og vind, kom feltet samlet inn til første skyting.

Norge fikk en god start da Christiansen plaffet ned alle blinkene på liggende og gikk ut som nummer to, under halvsekundet bak Tyskland. På stående ble det derimot to bom, men selv om det ble treff på ekstraskuddene gikk verdifulle sekunder tapt.

Ut fra standplass lå Norge på 6.-plass, 20,6 sekunder bak teten.

Da Birkeland ble sendt ut på andre etappe, lå Norge 15,6 sekunder bak Frankrike, Tyskland, Russland og Tsjekkia som samlet gikk inn til første veksling.

Avanserte

Birkeland startet raskt i sporet og spiste innpå noen få sekunder på kvartetten. Inn til første skyting lå nordmannen åtte sekunder bak, men avstanden var økt til 17,9 ut fra standplass etter én bom. Birkeland avanserte riktignok en plass etter at Tyskland skjøt seg bort.

30-åringen fortsatte å gå godt på ski, men måtte tåle to bomskudd på stående. Da gikk Birkeland ut på andreplass, 30,8 sekunder bak Russland. Da så det lovende ut for en norsk pallplass.

Bom, bom, bom

På tredje etappe måtte Bjøntegaard tåle to bom på liggende, men gikk likevel ut som nummer to, 49,8 sekunder bak. Frankrike og Sverige lå plutselig like bak.

Etter stående skyting festet Russland grepet om seieren med begge hendene. Bjøntegaard, som var uheldig med mye vind på skytingen, fikk to bom også på stående, og måtte ut i en strafferunde etter ekstraskuddene. Med det var det ett minutt og 46 sekunder opp til Russland, mens avstanden til Frankrike var 42 sekunder.

Ekstraskudd

På liggende måtte ankermann L'Abée-Lund bruke alle ekstraskuddene, men unngikk å ta turen ut i strafferunde. Ut fra skyting lå Norge som nummer fire, 14 sekunder bak tredjeplasserte Østerrike.

Frankrike, med Martin Fourcade på ankeretappen, sikret andreplassen for det franske laget da han skjøt fullt hus på stående skyting. Da var Russland allerede på god vei mot mållinjen.

Norge og Østerrike skjøt side om side i siste skyting. Der var Julian Eberhard sterkest, mens ikke engang ekstraskuddene kunne hjelpe L'Abée-Lund. Nordmannen måtte legge ut på en strafferunde før han kunne starte turen mot mål.

Norge gikk ut som nummer seks etter siste skyting, men hadde heng på fjerdeplassen. Slik gikk det ikke, Norge gikk inn til en 7.-plass 2.43,1 bak suverene Russland.

