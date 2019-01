NFL: Chiefs-forsvaret stoppet Colts

ntbsport

Den 23-årige quarterbacken Patrick Mahomes har vært sesongens store spiller, og han leverte igjen lørdag, men det var hjemmelagets utskjelte forsvar som imponerte mest. Grunnseriens nest dårligste forsvar terroriserte Andrew Luck og hans Colts-angrep, som knapt fikk til noen ting.

Halvveis ledet Chiefs 24-7 etter å ha notert 274 angrepsyards mot gjestenes 91. Mahomes sto for 278 pasningsyards i kampen og løp inn et touchdown. Mot slutten bokstavelig talt dyttet han lagkamerat Darrell Williams over målstreken da Chiefs punkterte kampen med sitt siste touchdown.

Colts vant bare en av sine fem første kamper denne sesongen, men hadde vunnet 10 av de 11 siste inntil lørdagens kvartfinale. Mens Chiefs-forsvaret overrasket positivt, var Colts-kicker Adam Vinatieri uforklarlig svak i kampen. Han misset et 3-poengforsøk fra bare 23 yards, en avstand han aldri før har feilet fra, og mislyktes også med et ekstrapoeng. Vinatieri, som har scoret flere sluttspillpoeng enn noen annen spiller, ville med normal uttelling ha holdt sitt lag inne i kampen.

Chiefs hadde tapt alle sine fire tidligere sluttspillmøter med Colts, og alle de seks siste hjemmekampene i sluttspillet. Lørdag ble de tunge statistikkene brutt, og laget spiller hjemme også i semifinalen om en uke. Motstander blir New England Patriots eller Los Angeles Chargers.

For Chiefs-trener Andy Reid stiger håpet om en etterlengtet tittel. Han har flere sluttspillkamper (25) enn noen annen trener uten superbowlseier, og nest flest grunnseriekamper av trenere som ikke har opplevd å feire en NFL-tittel.

