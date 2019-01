Kristoffersen på pallen igjen tross tidlig feil

ntbsport

Romerikingen måtte se seg slått av Østerrikes alpinfenomen Marcel Hirscher med 71/100 sekund. Clément Noël fra Frankrike ble toer og tok en svært overraskende pallplass.

Kristoffersen var nummer to og lå 34 hundredeler bak Marco Schwarz etter første omgang. Tidlig i finalen gjorde han en stor feil og tapte mye tid på det. 24-åringen var plutselig et halvsekund bak Hirscher.

Han fortsatte tidstapet nedover traseen og var i mål som nummer tre. Dermed var pallplassen i fare, men Schwarz taklet ikke presset og kjørte ut. Østerrikeren var allerede på etterskudd i duellen med Hirscher.

– Jeg kan ikke tenke så mye på det. Jeg har flaks som er to hundredeler foran (fjerdeplassen). Det er sånt som kan skje, men det bør ikke skje, sa Kristoffersen til TV 2 om den tidlige feilen i finaleomgangen.

For fjerde sesong på rad havnet Kristoffersen på slalåmpallen i Adelboden. Han vant der i både 2016 og 2017.

Enda mer spesielt var det for Hirscher. Det var niende gang at han vant et renn i den sveitsiske skimetropolen. Ingen andre i alpinsirkuset har vunnet så ofte samme sted. I tillegg var det tredje gang at han vant både storslalåm og slalåm i Adelboden samme helg.

Seierstørke

For Kristoffersen fortsetter ventetiden. Han har ikke vunnet et verdenscuprenn siden han triumferte i slalåmrennet i Kitzbühel 21. januar i fjor. Lørdag tok han sin 50. pallplass ved å bli nummer to i storslalåmrennet i Adelboden. Da var han foran Hirscher etter første omgang, men var i likhet med resten av feltet sjanseløs mot verdenscuplederen da det hele skulle avgjøres.

I første omgang fikk nordmannen en glimrende start, men fikk deretter skikkelig trøbbel i en sving. Han ble dratt langt ned, men klarte heldigvis å komme seg på rett side igjen.

På startnummeret bak Kristoffersen fulgte Hirscher. Han var ikke fullt så offensiv som vi kjenner ham. Det gikk lenge uvanlig tregt for Østerrikes superstjerne i den sveitsiske løypa. Etter andre mellomtid var han 29/100 sekund bak Kristoffersen.

Så gjorde Hirscher en lignende feil som sin norske rival. Han trøblet i samme sving og mistet fart, men slalåmkongen tok innpå mye helt på slutten og la seg fem hundredeler bak Kristoffersen.

Råskap

Nordmannen mistet likevel ledelsen da Schwarz dundret på fra startnummer 12. Østerrikeren lå 37 hundredeler bak ved tredje mellomtid, men i mål var han foran med 34. Da ble det tydelig for alle hvor mye Kristoffersens bom hadde kostet ham.

– Jeg kjørte på grensen. I dag var i alle fall råskapen, som folk har klaget på, tilbake. Jeg la igjen i hvert fall et halvsekund om ikke mer, men sånn er det. 34 hundredeler til Schwarz i dette føret er ikke mye, sa Kristoffersen til TV 2.

Han forklarte missen i den ene svingen med at han tok i hardt i henget.

– Da slapp jeg litt for mye og fikk et løft. Det er vanskelig å henge med når det er så bratt.

Til slutt var det Hirscher som kunne juble nok en gang.

Norge stilte med sju alpinister til start, men kun to av dem var å se i finaleomgangen. Sebastian Foss Solevåg klatret elleve plasser og ble nummer 17.

Leif Kristian Nestvold-Haugen ble nummer 31 og gikk akkurat ikke videre fra første omgang. Han var åtte hundredeler unna avansement. Også Bjørn Brudevoll (nummer 38), Jonathan Nordbotten (45), Timon Haugan (46) og Simen Ramberg Christensen (kjørte ut) måtte se resten av rennet fra sidelinjen.

