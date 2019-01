Skar føler seg trygg på VM-plass etter ny seier

ntbsport

Det var Skars første seier i verdenscupen på nesten to år, siden 14. januar 2017. Nordmannen var sterk gjennom hele dagen, og i finalen var han best da det gjaldt. Han viste at formen er i rute før ski-VM i Seefeld i slutten av februar.

– Det var digg med seier. Det er to år siden sist, så jeg følte det var på tide, sier Skar til NTB.

Han fulgte opp sterk innsats i Tour de Ski med seier i Dresden.

– Jeg synes det løsnet litt før jul. Så gikk jeg fem ganske gode skirenn i Tour de Ski. Etter det har jeg tatt det litt pent og kost meg med kortere skiturer. Så stilte jeg til start her med bra overskudd. Det var bare å bestemme seg for å gå fort, forteller vinneren.

Overraskelse på tredjeplass

Gleb Retivykh fra Russland tok 2.-plassen, mens Erik Valnes overrasket stort og ble nummer tre. 22-åringen hadde 22.-plass som sitt beste resultat i verdenscupen fra før, men i Dresden viste han at han har mye på lager.

Valnes herjet i semifinalen, men i finalen ble han hindret tidlig i løpet da to franskmenn gikk i bakken. Likevel gikk han seg sterkt opp og ble nummer tre.

– Det var en kjempedag, rett og slett. Det er ikke så mye mer å si. Veldig artig, sier Valnes, som ikke legger skjul på at uhellet i begynnelsen av finalen tappet ham for krefter.

Federico Pellegrino var favoritt, men italieneren ble disket i kvartfinalen.

Trygg på VM-plass

Flere av verdens beste løpere manglet i tyske Dresden. Blant andre Johannes Høsflot Klæbo, Emil Iversen og flere russiske kanoner sto over etter å ha slitt seg ut i Tour de Ski.

Det nærmer seg VM, der det blir tøff kamp om plassene på sprintlaget. Rennet i Dresden regnes ikke som et uttaksrenn, men som sprinttrener Arild Monsen påpeker overfor NTB:

– Alle skirenn har betydning. Dette rennet står ikke på listen over rene VM-uttak, men alle skirenn teller. Man bruker skjønn. Det er selvfølgelig bedre å gå fort enn å gå dårlig. Man viser nivå, men jeg står ikke og deler ut VM-billetter i Dresden i dag, det gjør jeg ikke.

Vinner Skar er likevel ganske sikker på at han får sjansen i Seefeld.

– Det er ikke satt opp som et uttaksrenn det vi gikk i dag, men jeg har gått fire gode sprintrenn i skøyting i vinter, og flere de siste tre årene, så jeg føler meg ganske trygg på at jeg får gå, sier han.

Tredjeplasserte Valnes tror derimot mesterskapet kommer litt for fort.

– Jeg tror egentlig ikke jeg får gå der. Det er mange som går fort. Men det er absolutt ikke negativt å få vist seg fram som dette, sier han.

I kvinneklassen ble det nok en gang svenske Stina Nilsson som gikk til topps.

(©NTB)