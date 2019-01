Salah-straffe sørget for årets første Liverpool-seier

ntbsport

Salah ble felt og tok straffen selv da dommer Kevin Friend pekte på straffemerket fem minutter etter pause. Da hadde Pascal Gross blitt lurt av egypteren og lagt Salah i bakken inne i sekstenmeteren.

Straffen ble banket hardt og velplassert i mål bak Brighton-keeper David Button.

Liverpool hadde fram til da vært det førende laget og hatt flere store sjanser til å ta ledelsen. Blant annet var Roberto Firmino kun en skostørrelse unna å gi Liverpool ledelsen i starten av kampen etter et innlegg fra Andy Robertson.

Også Xherdan Shaqiri kunne sendt Liverpool i føringen i første omgang etter et innlegg fra Trent Alexander-Arnold. Headingen til den lille sveitseren strøk stolpen.

Liverpool skulle få den forløsende scoringen, men måtte vente til fem minutter etter pausen.

Slo tilbake

Etter scoringen kom Brighton mer med i kampen, og syndebukken fra straffesparket, Pascal Gross, fikk en kjempesjanse da et innlegg fant veien inn i feltet. Tyskerens skuddforsøk gikk rett i forsvarsblokka til gjestene.

Brightons jakt på redusering første til at det åpnet seg bakover, noe som førte til flere store Liverpool-sjanser. Blant annet bommet Salah nærmest på åpent mål fra fire meters hold to minutter før slutt.

De siste minuttene satte vertene inn en siste sluttspurt, men Virgil van Dijk loset et skadeskutt Liverpool-forsvar trygt i land. Dermed slo Liverpool tilbake etter å ha startet det nye året med to tap, og befestet sin posisjon som ligaleder.

To selvmål

I oppgjøret mellom Burnley og Fulham ga André Schürrle gjestene ledelsen etter to minutters spill, men to selvmål av Joe Bryan og Denis Odoi gjorde sitt til at alle poengene ble igjen på Turf Moor i det viktige bunnoppgjøret.

På Selhurst Park vant Watford 2-1 borte mot Crystal Palace. Et selvmål av Craig Cathcart gjorde at hjemmelaget ledet 1-0 til pause, men mål av Cathcart og Tom Cleverley sørget for at gjestene tok alle tre poengene.

Elyounoussi benket

Mohamed Elyounoussi kom ikke på banen i Southamptons borteseier mot Leicester. Fra sin benkeplass kunne nordmannen se James Ward-Prowse gi Southampton ledelsen fra straffemerket etter elleve minutter, og at lagkamerat Yan Valery fikk rødt kort minuttet før pause. Med en mann mindre økte gjestene ledelsen ved Shane Long, også det før hvilen.

Wilfred Ndidi reduserte for Leicester sju minutter etter pause, men flere mål ble det ikke. Dermed stakk Southampton av med alle poengene.

Oppgjøret mellom Cardiff og Huddersfield endte målløst, mens West Ham tidligere på dagen slo Arsenal 1-0 etter mål av 19 år gamle Declan Rice.

