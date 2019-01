Leeds vant etter spionasjekrangel

ntbsport

Kemar Roofe og Jack Harrison scoret i hver sin omgang foran 34.668 tilskuere på Elland Road da hjemmelaget strammet grepet om førsteplassen i mesterskapsserien. Det er fem poeng ned til Norwich, som har spilt en kamp mindre.

Derby fikk ikke styrket sitt grep om kvalifiseringsplass, men beholder 6.-plassen gjennom helgens serierunde.

Kampen fikk en pikant opptakt da Derby koblet inn politiet og klaget til ligaen da en Leeds-spion ble avslørt ved klubbens treningsanlegg torsdag. Leeds-manager Marcelo Bielsa beklaget hendelsen før avspark fredag.

– Jeg er ansvarlig. Det spiller ingen rolle om det er lovlig eller ei, rett eller galt. For meg er det nok at Frank Lampard og Derby føler at det ikke var i orden, sa han til Sky Sports.

Argentineren sa at han sendte en observatør for å se Derby trene også før lagenes oppgjør tidligere i sesongen.

– Jeg har gjort det i mange år. Vi har gjort det åpent og har snakket om det i mediene. For noen er det galt, for andre ikke, sa han og gjorde det klart at han blant annet fikk rapporter fra motstanderens trening da han var Argentinas landslagssjef.

Derby-manager Frank Lampard avbrøt treningen da spionen ble oppdaget.

– Jeg synes ikke det er bra sportsånd, og jeg godtar ikke at han forklarer det med at han kommer fra en annen kultur. Om jeg er så heldig at jeg får reise til et annet land og jobbe, vil jeg finne ut hva etiketten er i det landet og overholde det, sa Lampard til Sky Sports.

