Babyboom i VM-troppen: Tangen og Jakobsen måtte droppe dobbeltseng

Norge går for gull i Danmark. Det legger ingen i den norske troppen skjul på. For Jakobsen og Tangen venter den store jackpoten uansett i mai.

Tangens samboer, håndballproff og landslagsspiller Stine Skogrand, har termin 8. mai.

Jakobsens kjæreste Simone Helene Bengtson jobber som dyrepasser i Odense Zoo, men flytter til Frankrike om ikke lenge. Hennes termin er 29. mai.

– Det ser ut som jeg taper for Tangen her, men man vet jo aldri. Vi skal få gutter begge to. Dette blir selvfølgelig veldig stort og gøy, sier Toulouse-proffen Jakobsen til NTB.

Liten seng

De to er store karer (196 og 193 centimeter høye), men på landslaget deler spillerne så godt som alltid rom.

– På samlingen før VM lå vi begge i samme dobbeltseng med 1,5 meters bredde. Det gikk ikke helt bra, så vi måtte bytte rom og få hver vår seng etter hvert. Det er jo ikke så lett å avklare hvem som er store-skje og lille-skje, sier Jakobsen.

Slik er det også i Herning.

– Spennende tider

Tangen er helt på hjemmebane i VM. Han bor bare tre-fire langskudd unna Boxen-arenaen.

– Dette er spennende tider. Ting begynner å gå fort nå, og så er jeg borte en måned med landslaget, sier Tangen til NTB om det som venter.

Foreldrene hans kan se fram til mye moro. Tangens søster er nemlig også gravid og føder sannsynligvis omtrent samtidig med Skogrand.

På Scandic Regina-hotellet går altså ikke praten bare om håndball om dagen. – Barnevogner har vært et tema allerede, sier Jakobsen.

Norge VM-åpner mot afrikamester Tunisia fredag. Det er ingen walkover om de norske gutta skulle falle ned noen prosent fra sitt toppnivå.

