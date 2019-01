Total VM-utklassing for Danmark i premieren, 39-16 over Chile

ntbsport

Dette var en kamp i Norges gruppe. Den spilles videre i sin helhet i Herning. Torsdag var det full hall i København i den første VM-kampen for menn i byen på 41 år.

Den ferske pappaen Hansen klinket virkelig til da han ordnet 26-8. Radarmåleren slo ut først over den maksimale norske fartsgrensen. Ballen var oppe i 111 kilometer i timen.

Chilenerne var som ventet helt uten sjanser. Søramerikanerne ser ut som en soleklar jumbo i gruppen. Chile slo Grønland i den avgjørende kampen i VM-kvalifiseringen. Ved pause sto det 22-4 etter at Danmark i en periode scoret 14 mål på rad.

Niklas Landin hadde redningsprosent på 71 i den omgangen han voktet hjemmemålet.

Casper U. Mortensen ble dansk toppscorer. Han scoret åtte ganger på like mange avslutninger, mens Mikkel Hansen misset med ett av sine åtte skudd og måtte nøye seg med sju mål.

Danmark har et gedigent forventningspress på seg i VM. Flere av lagets beste spillere er i sin ypperste alder, og det sammen med fordelen av hjemmebane, gjør at det sportsinteresserte Danmark ser for seg et gull, og spillerne fikk støtte fra 12.000 tilskuere.

– Kanskje er jeg i ferd med å bli en smule sentimental på mine gamle dager, men det var «fedt» å syne nasjonalsangen sammen med så mange andre dansker. Jeg sto der med kuldegysninger, og kanskje var det også en liten tåre i øyet, sa 35-årige Lasse Svan.

Etter kampen dukket kronprins Frederik opp i garderoben for å gratulere med en god start på VM.

– Heldigvis gjorde vi det godt nok til at han ville komme innom. Han sa seg fornøyd med starten og ønsket oss lykke til videre, sa Henrik Møllgaard.

Den antatte C-gruppefinalen går mellom Norge og Danmark torsdag neste uke. Da kommer det tett opp mot 15.000 tilskuere i Boxen-arenaen.

