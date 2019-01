Amerikansk politi vil ha DNA-prøve fra Ronaldo

ntbsport

Politiet vil ifølge avisen, som viser til en anonym kilde i politiet, se om prøven matcher DNA som ble funnet på en kjole som tilhører kvinnen som anklager Ronaldo for å ha voldtatt henne i 2009.

I oktober gjenåpnet politiet i Las Vegas saken mot Ronaldo etter at kvinnen leverte et sivilt søksmål mot ham. Ronaldo hevder at han ikke har gjort noe galt.

– Jeg benekter alle beskyldninger mot meg. Voldtekt er en avskyelig forbrytelse som er i strid med den person jeg er og alt jeg tror på, skrev Juventus-spilleren i oktober på Twitter.

– Selv om jeg meget gjerne vil bli renvasket, nekter jeg å bidra mer til det mediehysteriet som er skapt av folk som bare vil berike seg selv på min bekostning.

Den amerikanske kvinnen hevder at hun var på nattklubben Rain 12. juni 2009 da de møtte Ronaldo. Portugiseren inviterte ifølge anmeldelsen en gruppe mennesker opp til sin suite for å «nyte utsikten over Las Vegas». Han skal ha bedt kvinnen om sex og deretter ha voldtatt henne da hun avviste ham.

I 2010 betalte Ronaldo kvinnen en betydelig sum for å droppe anklagene mot ham.

(©NTB)