Sjögren håper Herlovsen-konflikten løser seg

ntbsport

– Først og fremst håper jeg at det ikke går så langt at hun ikke kan spille VM, og at det løser seg før den tid. Hun er en veldig viktig spiller for oss, sier Sjögren til Aftenposten.

Herlovsen har gått ut og sagt at hun ikke lenger trives og vil borte fra laget hun har kontrakt med. Forholdet mellom 30-åringen og Vålerenga-trener Monica Knudsen er iskaldt. Oslo-klubben har nektet henne å dra på landslagssamling.

Tirsdag sa Herlovsen, som for tiden er sykmeldt, at hun gjerne vil til VM i Frankrike.

– Men slik situasjonen er i Vålerenga, så ønsker jeg ikke å dra tilbake. Hvis ikke Vålerenga kommer til enighet med en annen klubb, så har jeg ikke noe annet valg enn å legge opp, sa hun til VG.

Landslagsveteranen er viktig for Norge, både med sin store rutine og sin fortsatt gode målteft. Det var nettopp Herlovsen som ble matchvinner i 2-1-kampen mot Nederland i den siste VM-kvalifiseringskampen i september i fjor.

Hvis ikke Herlovsens konflikt med Vålerenga blir løst med det første, risikerer Sjögren å måtte unnvære to av Norges beste angripere i VM.

Lyons superstjerne og gullballvinner Ada Hegerberg har tidligere sagt at hun ikke vil spille på det norske landslaget.

(©NTB)