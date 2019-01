Åtte politibetjenter skadd i voldsom Lazio-feiring

ntbsport

Opp mot 2500 Lazio-supportere hadde samlet seg på Piazza della Liberta (Frihetstorget) i den italienske hovedstaden for å feire grunnleggelsen av storklubben i 1900.

Til stede var også klubbpresidenten Claudio Lotito, som holdt tale for de frammøtte. Han kom seg imidlertid hjem før festen utviklet seg til det reneste kaos.

Kort tid etter midnatt natt til onsdag skilte om lag 300 supportere med tildekte ansikter seg fra resten av gruppen. De kastet flasker og andre gjenstander mot politifolkene som skulle sørge for at ting gikk riktig for seg, og da svarte politiet med tåregass og vannkanoner.

Onsdag uttalte politiet i Roma at åtte politibetjenter pådro seg skader i sammenstøtet, de fleste kuttskader og blåmerker. Én supporter ble skadd, og tre andre ble pågrepet. De fire kobles alle til Lazios ekstreme «ultra»-supportergruppe, og alle vil bli utestengt fra idrettsarrangementer i Italia, opplyser politiet.

Italiensk fotball er fra før inne i en tung periode etter voldelige sammenstøt og rasisme i forbindelse med Inters hjemmekamp mot Napoli 2. juledag. Der mistet en 39 år gammel Inter-supporter livet etter å ha blitt påkjørt av en bil.

Det var også sammenstøt mellom fotballsupportere i forkant av Lazios europaligakamp mot tyske Eintracht Frankfurt tidligere i desember.

(©NTB)